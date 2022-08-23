Джакарта, , 08:50 — REGNUM Индонезия заняла первое место в рейтинге стран с самыми красивыми панорамами и природными условиями в мире, сообщает Kompas.

Индонезия. Остров Бали Konstantinos Trovas

Издание Forbes опубликовало рейтинг 50 самых красивых стран в мире. Рейтинг составлен на основе исследования, в котором перечислены страны с самыми красивыми панорамами и природными условиями в мире.

Индонезия — самая красивая страна в мире с общим баллом 7,77 из 10. На каждые 100 000 кв. километров в Индонезии можно найти природные красоты, такие как горы, вулканы и тропические леса. Индонезийское море также богато коралловыми рифами. Несмотря на то, что это тропическая страна, в Индонезии есть ледник, расположенный на горе Пунчак-Джая в Папуа. В самой Индонезии есть ряд популярных туристических направлений, которые предлагают естественную красоту, в том числе Бали, тропические леса на Суматре и Калимантане, а также заповедники орангутангов на Калимантане. Национальный парк Комодо является одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вторая самая красивая страна в мире — Новая Зеландия. Третье место в рейтинге заняла Колумбия. Затем идут Танзания, Мексика, Кения, Индия, Франция, Папуа-Новая Гвинея, Коморские острова, Эквадор, США, Вануату, Япония, Соломоновы острова.

Россия также вошла в топ-50 самых красивых стран в мире, заняв 44 строчку в рейтинге.