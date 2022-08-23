Вена, , 08:49 — REGNUM В Европе недостаточно серьёзно относились с «российской пропаганде». Об этом 22 августа заявила в Вене на форуме Alpbach 2022 президент Молдавии Майя Санду.

Майя Санду European People's Party

«На жителях Молдавии испытывают новые инструменты по дезинформации. Последствия тяжёлые. Мы видим полномасштабную кампанию по оправданию событий [в бывшей УССР]», — сказала Санду.

По мнению президента, многие жители Молдавии «попали в ловушку» «пропаганды». Она призвала с ней бороться ещё усердней, чем раньше.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на Украине не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.

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