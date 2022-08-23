Вена, 23 августа 2022, 08:49 — REGNUM В Европе недостаточно серьёзно относились с «российской пропаганде». Об этом 22 августа заявила в Вене на форуме Alpbach 2022 президент Молдавии Майя Санду.
«На жителях Молдавии испытывают новые инструменты по дезинформации. Последствия тяжёлые. Мы видим полномасштабную кампанию по оправданию событий [в бывшей УССР]», — сказала Санду.
По мнению президента, многие жители Молдавии «попали в ловушку» «пропаганды». Она призвала с ней бороться ещё усердней, чем раньше.
Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на Украине не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.
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