Саратов, 23 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Подать в отставку и сосредоточиться на избирательной кампании решил глава Саратова Михаил Исаев. Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин сделал соответствующее заявление 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставки и назначения

Врио главы региона поблагодарил бывшего мэра за плодотворную работу и отметил его достижения на посту. Бусаргин выразил уверенность, что Исаев продолжит работать во благо родного региона.

В своем телеграм-канале бывший мэр написал, что знает проблематику территорий и готов реализовывать их в роли депутата областной думы в случае избрания.

Михаил Исаев был главой Саратова с 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 9 по 11 сентября 2022 года будут проходить выборы губернатора, депутатов областной думы седьмого созыва и выборы в органы местного самоуправления.

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