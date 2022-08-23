Глава Саратова покидает свой пост
Саратов, 23 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Подать в отставку и сосредоточиться на избирательной кампании решил глава Саратова Михаил Исаев. Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин сделал соответствующее заявление 23 августа.
Врио главы региона поблагодарил бывшего мэра за плодотворную работу и отметил его достижения на посту. Бусаргин выразил уверенность, что Исаев продолжит работать во благо родного региона.
В своем телеграм-канале бывший мэр написал, что знает проблематику территорий и готов реализовывать их в роли депутата областной думы в случае избрания.
Михаил Исаев был главой Саратова с 2017 года.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 9 по 11 сентября 2022 года будут проходить выборы губернатора, депутатов областной думы седьмого созыва и выборы в органы местного самоуправления.
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