Сеул, , 08:48 — REGNUM В 2021 году экспорт товаров из Южной Кореи составил $162,91 млрд, что в 162,4 раза больше, чем в 1991 года, за год до установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

За аналогичный период общий объём поставок из Южной Кореи вырос в девять раз, с $71,9 млрд до $664,4 млрд. Отмечается, что объём поставок в США вырос в 5,2 раза (до $95,9 млрд), в Японию — в 2,4 раза (до $30,1 млрд).

Известно, что в 1991 году Китай был 15-м по величине экспортным направлением Южной Кореи. Первое место в тот период занимали США. За ними следовали Япония, Германия и Сингапур. Однако с 2003 года Китай опередил США и стал крупнейшим импортером южнокорейской продукции.

С 1993 года баланс в торговле с Китаем являлся профицитным, однако в текущем году на протяжении трех месяцев связаны со сложной ситуацией в мировой экономике.

Между тем в 2021 году Южная Корея заняла четвертое место в списке экспортных направлений Китая. В прошлом году экспорт товаров из Китая в Южную Корею составил $150,5 млрд.