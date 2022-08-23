Сеул, 23 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В 2021 году экспорт товаров из Южной Кореи составил $162,91 млрд, что в 162,4 раза больше, чем в 1991 года, за год до установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

За аналогичный период общий объём поставок из Южной Кореи вырос в девять раз, с $71,9 млрд до $664,4 млрд. Отмечается, что объём поставок в США вырос в 5,2 раза (до $95,9 млрд), в Японию — в 2,4 раза (до $30,1 млрд).

Известно, что в 1991 году Китай был 15-м по величине экспортным направлением Южной Кореи. Первое место в тот период занимали США. За ними следовали Япония, Германия и Сингапур. Однако с 2003 года Китай опередил США и стал крупнейшим импортером южнокорейской продукции.

С 1993 года баланс в торговле с Китаем являлся профицитным, однако в текущем году на протяжении трех месяцев связаны со сложной ситуацией в мировой экономике.

Между тем в 2021 году Южная Корея заняла четвертое место в списке экспортных направлений Китая. В прошлом году экспорт товаров из Китая в Южную Корею составил $150,5 млрд.