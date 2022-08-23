Москва, , 08:45 — REGNUM Отечественные производители модной индустрии имеют все шансы занять половину потребительского рынка к 2030 году. Об этом на форуме «Технопром-2022» заявил руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов, передают РИА Новости.

Показ мод на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow Василий Иванов © ИА REGNUM

По его мнению, доля продукции отечественных производителей fashion-индустрии может достичь за восемь лет 50% и составить 1,3 трлн рублей. «Рынок одежды — второй после еды.

«Гарантированный спрос на одежду и обувь составляет не менее 2 трлн рублей, сегменты люкс и премиум — 280 млрд рублей», — привёл цифры эксперт.

Баженов уточнил, что после ухода с российского рынка западных мировых брендов, включая производителей одежды, обуви, аксессуаров, освободилась ниша не менее 13,5% — это более 200 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с российского рынка ушли такие западные бренды как H& M, Nike, Prada и т.д.

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