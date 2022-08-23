* запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 08:44 — REGNUM Кари Фасихуддин Фитрат, начальник главного штаба армии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и маулви Амануддин Мансур, командующий ВВС талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправились в афганскую провинцию Бадахшан.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

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По сообщению информационного агентства «Бахтар», высокопоставленные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетили расположение одной из бригад и нескольких батальонов 219-й дивизии «Умар III» в пограничных пунктах, расположенных в уездах Зебак, Ишкашим, Вахан и Шугнан провинции Бадахшан.