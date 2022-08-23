Запорожье, Бывш. УССР, , 08:43 — REGNUM Подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталье Вовк необходимо немедленно просить убежища в России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждут суд и жизнь», — написал он в телеграм-канале.

По его мнению, в противном случае спецслужбы киевского режима могут избавиться от нее как от опасного свидетеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

Читайте также: Коротченко: Зеленский может присвоить убийце Дугиной звание героя