Генуя, Италия, , 08:43 — REGNUM «Сампдория» сыграла вничью с «Ювентусом» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Футбольный клуб «Ювентус» (сс) RonnyK

На 66-й минуте матча полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо забил гол, но он был отменён после просмотра видеоповтора арбитром.

На сегодняшний день «Сампдория» занимает 17-е место в Серии А, на счету команды одно очко. «Ювентус» с четырьмя очками идёт на восьмом месте.

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