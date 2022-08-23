Улан-Удэ, 23 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Бурятию за первое полугодие 2022 года прибыло 6209 человек, выбыло 6468. Миграционный отток населения, таким образом, составил 259 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

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93% перемещений мигрантов происходила в пределах страны, и только 7% — между странами. При этом 65,5% мигрантов перемещались внутри республики, а наиболее чаще жители переселялись из отдалённых районов в прилегающие к столице республики Улан-Удэ территории.

«Интенсивный отток населения наблюдался из Северо-Байкальского (-13,3 человек из каждой 1000 населения), Закаменского (-9,2), Хоринского и Муйского (-8,2) районов», — отметили в службе статистики.

Для переезда в другие регионы жители Бурятии чаще всего выбирали Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край и так далее. Наибольший удельный вес в миграционном оттоке за границе имели мигранты из Узбекистана, Китая и Армении.