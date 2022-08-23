Москва, 23 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Реестр недопустимых с точки зрения кибербезопасности событий, доступный для всех организаций, создают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом пишет 23 августа издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в отрасли и министерстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Работа за компьютером

Ресстр предназначен в первую очередь для государственных органов и учреждений, а также для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Именно они подпадают под действие указа президента России Владимира Путина от 1 мая о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности.

«В список должны быть внесены опасные для IT-инфраструктуры компаний сценарии, которые «нельзя допускать ни при каких условиях», — говорится в публикации.

Предполагается, что угрозы будут выявлять привлеченные ведомством аудиторы и руководители оцениваемых организаций. Создать реестр планируют до конца года.

В разных сферах экономики разнятся и недопустимые события. Для госорганизации это взлом официальной страницы или рассылка от её имени несанкционированных данных, для онлайн-магазина — остановка сервиса продаж.

Ожидается, что реестр «повысит осведомленность» руководителей организаций, ответственных за устранение таких инцидентов. Эксперты полагают, что более эффективным был бы обмен информацией о предотвращении подобных угроз.

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