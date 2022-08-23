Уфа, 23 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 270 млн рублей получили в 2022 году муниципалитеты Башкирии на отсыпку дорог. Об этом 23 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Onf.ru Калужские общественники добились строительства сельской дороги

Он сообщил, что в Башкирии на эти цели выделяют средства уже четвертый год. Уже отсыпано 1,8 тысяч км, пояснил Хабиров.

«В этом году муниципалитеты в общей сложности получили 270 млн рублей, уже приступили к работам в Нуримановском, Стерлитамакском, Илишевском, Дюртюлинском, Благовещенском, Бураевском и Стерлибашевском районах», — сообщил глава региона, отметив, что в ближайшее время остальные муниципалитета также начнут работы.

Хабиров подчеркнул, что отсыпка дорог не отменяет планов по асфальтированию и капитальному ремонту автодорог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из бюджета Башкирии в 2022 году 54 сельских района получили на отсыпку дорог по пять млн рублей.