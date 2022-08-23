Илекский район, Оренбургская область, 23 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор двум иностранцам. Они незаконно пересекли госграницу, сообщили в областной прокуратуре.

Граница

Въезд на территорию России иностранцам был запрещён. Однако граждане иностранного государства договорились и в марте 2022 года пересекли государственную границу России незаконно, в обход пунктов пропуска.

Илекский районный суд Оренбуржья назначил фигурантам уголовного дела десять месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.