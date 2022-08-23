Чебоксары, 23 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Чувашии планируют увеличить размер компенсации за капитальный ремонт имущества, которое повреждено в результате ЧС. Соответствующий проект постановления разработало республиканское министерство сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

Изменения предлагается внести в постановление правительства от 14 июля 2021 года о социальной поддержке граждан, жилые помещения которых был уничтожены или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данным проектом планируется увеличить расходы на проведение капитального ремонта жилья.

В действующем постановлении размер выплаты на капитальный ремонт рассчитывается исходя из общей площади повреждённого помещения и стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади повреждённого жилья в размере 6 тыс. рублей. В новой редакции размер данной выплаты предлагается увеличить до 7 тыс. рублей.

Напомним, что 27 июня на Чувашию обрушился ураган с грозами, в эпицентре которого оказались Ибресинский, Канашский и Комсомольский районы. На данных территориях до 20 августа действовал межмуниципальный режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе пострадавшим от урагана жителям Чувашии начали перечислять единовременные выплаты. Они предусмотрены для 465 жителей, в том числе для семи и трёх человек — соответственно в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей в связи с частичной и полной утратой имущества. Остальным выплачивается по 10 тыс. рублей.