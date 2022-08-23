Владимир Сывороткин, 23 августа 2022, 09:23 — REGNUM Напомним, главная цель наших публикаций — показать читателю, что аномалии погоды коррелируют во времени и пространстве с аномалиями общего содержания озона (ОСО). Эти корреляции убедительно объясняются процессом глубинной дегазации, в первую очередь водородной. С одной стороны, выделение газов из-под земли приводит к температурному воздействию на приземные слои воздуха. С другой, водород, поднявшийся в стратосферу, разрушает озоновый слой, в результате чего поверхности земли достигает избыточное ультрафиолетовое излучение. Оно переизлучается в длинноволновом диапазоне и усиливает нагрев атмосферы, который начинается за счет отрицательного дроссельного эффекта при выделении на дневную поверхность водорода (и гелия), а потом усиливается за счет окисления водорода.
Современная синоптика старается не замечать названные процессы и их корреляцию, обвиняя в погодных аномалиях глобальное потепление, вызванное накоплением антропогенного углекислого газа. Автор же на протяжении многих лет упорно напоминает об этом феномене.
Коротко охарактеризовать погоду июня в Евразии можно словами — аномальная жара и аномальные осадки.
Последние в горных районах вызывают комплекс сопряженных стихийных бедствий: наводнения, обвалы, оползни, селевые потоки. Именно такие бедствия обрушились на Сочи в ночь на 24 июня 2022 г.
Чтобы понять причину описанных катаклизмов, обратимся к серии карт озоновых аномалий за период с 22 по 24 июня (Рис. 1-3). Серия нужна для того, чтобы проявить динамику изменения аномалий ОСО, а соответственно и характер перемещения атмосферных фронтов. Дело в том, что озоновая карта фиксирует состояние ОСО в полдень обозначенного дня.
На Рис. 1 мы видим, что 22 июня все Чёрное море и весь Кавказ находились в зоне разрушенного озонового слоя, и только в районе Каспийского моря отрицательная аномалия ОСО контактировала со слабоположительной (от 0 до +5%).
За сутки до полудня 23 июня (Рис. 2) граница разных аномалий ОСО продвинулась далеко на запад и достигла г. Сочи.
В следующие сутки, то есть до полудня 24 июня, положительная аномалия расширилась (Рис. 3), накрыв весь Черноморско-Каспийский регион, и усилилась до 15% избытка ОСО в центре, который в полдень этого дня располагался над Черноморским побережьем Кавказа и Крымом.
Таким образом, дешифрируя по приведенным трем картам поведение озонового слоя, можно сказать, что после полудня 23 июня ОСО в районе Сочи выросло на 10–15%. Рост ОСО указывает на прекращение выделения водорода, а значит, и резкое охлаждение воздуха, которое вызвало интенсивную конденсацию влаги. Конденсация породила мощный ливень и весь комплекс связанных с ним бедствий.
В ночь на 26 июня сильные дожди обрушились на Крым.
Попробуем разобраться в генезисе этих бедствий. Для реконструкции динамики изменения поля ОСО, а значит и динамики атмосферы, рассмотрим серию озоновых карт (Рис. 3–6). Оттолкнемся при этом от Рис. 3, где показано поле ОСО на 24 июня. В этот день граница положительной и отрицательной озоновых аномалий располагалась западнее западного берега Чёрного моря. К полудню 25 июня она (граница) сместилась в восточном направлении до меридиана устья Днепра (Рис. 4). До полудня 26 июня граница отошла обратно на запад до линии западного берега моря (Рис. 5), но к полудню 27 июня она оказалась уже на меридиане Туапсе (Рис. 6).
Таким образом, за прошедшие сутки поле отрицательной аномалии ОСО резко расширилось из-за усиления водородной дегазации. При этом теплый и влажный воздух под отрицательной аномалией конденсировал влагу на стыке с холодным воздухом положительной аномалии, а на территорию прохождения озоновой границы (атмосферного фронта) выпали ливневые осадки. Яркий пример тому вышеописанный ливень в Крыму.
В то время как Крымско-Кавказский регион на юге России содрогался под напором стихийных бедствий, северная часть России изнывала от аномальной жары, которая установилась в Московском регионе в последнюю неделю месяца. Температурный максимум (+32°С) был зафиксирован здесь 27 июня. Аномальное июньское тепло как бы компенсировало небывало холодный май 2022 года, о котором мы писали в предыдущем обзоре.
Кстати, резкая разница в температурах мая и июня 2022 года — хороший пример, иллюстрирующий давно выявленную и декларируемую нами тенденцию нарастания контрастности погодных аномалий.
Итак, обратимся к аномальному теплу июня 2022 года в Европейской России.
Рассмотрим теперь озоновую обстановку в этот день (Рис. 6)
Все пространство Северного полушария и Евразии особенно закрашено зеленым цветом, обозначающим дефицит общего содержания озона. Все названные выше города и регионы расположены в зеленом поле дефицита ОСО, указывающем на водородную дегазацию, которая наиболее сильно была проявлена в Северной Европе. Для территории России центрами дегазации, скорее всего, являлись рифтовые структуры Балтийского моря — Ботнический и Финский заливы.
Продолжая и развивая тему медицинских аспектов аномальной жары, затронутую в конце вышеприведенного текста, добавим и напомним общеизвестное — разрушение озонового слоя вызывает поток избыточного биологически активного ультрафиолета (УФ-Б), который крайне опасен для здоровья, с одной стороны, а с другой, он запускает озонообразующие реакции в приземном слое воздуха. Приземный озон — самый опасный газовый компонент атмосферы. Этот газ ядовитый, отравляющий, он в первую очередь поражает легкие. Напомним, что мы писали об этом год назад, объясняя аномально жаркую погоду в Москве летом 2021 года.
Остается предполагать, что государственные структуры, отвечающие за здоровье граждан России, возглавляют малокомпетентные люди, которым не интересны причины аномально высокой (и нарастающей) смертности в нашей стране (см. ««Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России» и «Озон как отягчающий фактор COVID-19 и других респираторных заболеваний»).