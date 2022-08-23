* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 23 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер по меньшей мере восемь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате боёв между радикалами и Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, бой начался вечером 22 августа в горах Пишгор и Танбана уезда Хендж и спорадически продолжается до сих пор.

Собеседники уточнили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали эту операцию с целью вывоза тел более чем 20 своих боевиков, оставшихся на поле боя с прошлой недели.

Операцию возглавляет мулла Фазиль. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Напомним, что с утра 22 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрасывают дополнительно сотни солдат в разные районы Панджшера.