Нью-Йорк, США, 23 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В понедельник 22 августа члены Совета Безопасности ООН вновь не сумели прийти к единому мнению о том, следует ли снимать с некоторых официальных лиц афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрет на международные поездки. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

(сс) U.S. Department of State Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно резолюции Совета Безопасности от 2011 года, на 135 лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространяется режим санкций, включая замораживание активов и запрет на международные поездки.

Тринадцать из них пользовались освобождением от запрета на поездки, которое регулярно продлевалось, что позволяло им встречаться с официальными лицами других стран за рубежом. Но действие этого освобождения закончилось 19 августа, после того как Ирландия выступила против его автоматического продления еще на месяц.

В июне Комитет по санкциям в отношении Афганистана в составе 15 членов Совета Безопасности уже снял освобождение от запрета в отношении двух афганских министров, отвечающих за образование, в ответ на резкое сокращение прав женщин и девочек при радикальном исламистском режиме.

По данным дипломатических источников, несколько западных стран хотели бы еще больше сократить список освобожденных от запрета.

Они ссылаются на то, что новые власти Афганистана не выполняют взятых на себя обязательств по соблюдению прав человека и борьбе с терроризмом.

Китай и Россия, однако, поддержали очередное продление списка исключений.

Председательствующий в СБ ООН Китай назвал «контрпродуктивным» увязывание прав человека с вопросами поездок чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В понедельник 22 августа, как стало известно AFP из дипломатических источников, обе стороны отклонили компромиссные предложения о количестве лиц, находящихся под запретом, и разрешенных для поездок странах. Ожидается, что дискуссии продолжатся.

В ожидании возможного решения ни один из чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включенных в санкционный список, не может совершать поездки.

Это особенно беспокоит министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки, который в последние месяцы несколько раз посещал Катар для дипломатических переговоров и находился в числе 13 человек, освобожденных от запрета.