Токио, , 08:31 — REGNUM Власти Японии в очередной раз подтвердили важность сохранения участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» для энергобезопасности страны. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 23 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно 首相官邸ホームページ

Хирокадзу Мацуно «Проект «Сахалин-2» важен для нашей страны с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов. В нашем курсе на сохранение интересов в нём изменений нет».

По словам высокопоставленного чиновника, ему неизвестно о том, чтобы участвующим в проекте японским компаниям были предъявлены какие-либо новые требования, «затрудняющие участие в проекте».

Напомним, участвующие в проекте «Сахалин-2» японские корпорации Mitsui и Mitsubishi имеют в нём 12,5% и 10% соответственно. На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, практически весь он идёт с «Сахалина-2». По последним данным, Mitsui планирует сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», о чём до конца августа намерена уведомить российскую сторону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» заключили первые две японские компании из восьми. Для японских компаний закупочные цены и условия поставок были сохранены прежними.

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