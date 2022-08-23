Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. На Камчатке в двух школах откроют профильные классы по туризму. Пройти предпрофильную подготовку смогут учащиеся 10-х классов в школе №27 и 41, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В классе

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Школьники смогут получить знания по направлениям «социально-культурный сервис» и «туризм». Специальные учебные программы разработали совместно со специалистами Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, Камчатским колледжем технологии и сервиса, Камчатским кооперативным техникумом.

«Я уверен, что начинать прививать любовь и интерес к отрасли важно уже со школьной скамьи, поэтому открытие профильных классов в средних школах — это очень хорошая идея», — рассказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря туристическому кешбэку поток гостей в регион за четыре месяца 2 022 года увеличился на 49% и власти края ожидают дальнейшего увеличения интереса туристов к региону.