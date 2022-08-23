Якутск, , 08:33 — REGNUM Сенокос в Якутии идёт недостаточными темпами. Ускорить эту работу поручил глава республики Айсен Николаев, сообщил он в своём телеграм-канале 23 августа.

Стог сена Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«Обсудили ход кормозаготовительной кампании. Ситуация непростая. С самого начала организация работ хромает. Было понятно, что в тех районах, где в прошлом году были пожары, будет много воды и необходимо будет организовывать работу на дальних участках», — сказал Айсен Николаев.

Пока заготовлено 63% кормов от плана — 269 132 тонны сена, 8 948 тонн силоса и 801 тонна сенажа. Медленнее всего идёт сенокос в Верхоянском, Кобяйском и Горном районах, проблемы возникли из-за паводка.

Как сообщало ИА REGNUM​, проблемы с заготовкой кормов возникали в Якутии и в 2021 году. Тогда причиной стали лесные пожары.