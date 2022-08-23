Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить иностранцев, совершивших нападения на педагога и её дочь. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мигрантам 2004 и 2005 годов рождения вменяют хулиганство с применением насилия, умышленное причинение вреда средней тяжести, а также грабёж и разбой. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. Дело рассмотрит Железнодорожный суд Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в феврале на одной из остановок общественного транспорта в Екатеринбурге. По версии следствия, еще в салоне автобуса девушка слышала от мигрантов неоднократные оскорбления в свой адрес. А на остановке иностранцы напали на неё и её мать. Одного из подростков задержали и отправили в СИЗО. Его родители, опасаясь за слишком суровое наказания сыну, записали видеообращение к губернатору Евгению Куйвашеву. Инцидент вызвал широкий резонанс не только на Урале, но и по всей России.