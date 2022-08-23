Саратов, , 09:17 — REGNUM В подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики отправились саратовские врачи. Об этом 23 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Саратовские врачи отправились в ЛНР t. me/busargin_r

В состав гуманитарной миссии вошли офтальмологи, акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, педиатр-неонатолог, невролог, хирурги, уролог, стоматолог-хирург, травматолог-ортопед, эндоскопист, врач функциональной диагностики, оториноларинголог, рентгенолаборант.

При помощи лечебно-диагностического передвижного комплекса проведут медосмотры. Пациентов при необходимости перенаправят в медучреждения Саратовской области.

Жителям Сватовского района также доставят антисептики, средства индивидуальной защиты и тесты для диагностики коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в начале августа в Сватовский район ЛНР из Саратовской области доставили новую партию гуманитарного груза с оборудованием и строительными материалами.

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