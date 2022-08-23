Москва, , 08:38 — REGNUM Заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о бегстве в Эстонию предполагаемой исполнительницы убийства журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк — провокация. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, сообщает портал ERR.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

22 августа ФСБ показала запись с гражданкой бывшей УССР Натальей Вовк. На кадрах она въезжает в Россию, заселяется в тот же дом, где жила Дарья Дугина, а после гибели журналистки выезжает в Эстонию. Рейнсалу, комментируя информацию ФСБ, не стал опровергать бегство Вовк в Эстонию.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить», — сказал эстонский министр.

Рейнсалу обвинил Россию в попытках оказать давление на Эстонию за поддержку киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа автомобиль с Дугиной взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Согласно заявлению ФСБ, убийство организовали спецслужбы киевского режима, а исполнила Наталья Вовк.

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