Томск, 23 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Томске утром 23 августа эвакуировали сотрудников Арбитражного суда Томской области. На месте работали кинологи, сообщает портал «VTomske» со ссылкой на представителя суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог

«Да, нас действительно эвакуировали. Это произошло в 08:10. Проверка до сих пор идет с кинологами», — отметил источник.

Что послужило причиной эвакуации и проверки, не уточняется. К настоящему времени проверка завершилась, всех сотрудников пустили обратно в здание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Рыбинск Ярославской области городской суд эвакуировали после сообщения о минировании. На электронную почту суда поступило сообщение об угрозе террористического акта.

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