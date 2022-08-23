Новосибирск, 23 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Новосибирск берёт шефство над ветеранами Беловодского района Луганской народной республики. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Забота о пожилых — это новое направление сотрудничества Новосибирской области с ЛНР, — написал он в своём телеграм-канале. — Мы сосредоточимся на оказании помощи людям, которые больше всего нуждаются в поддержке».

Локоть рассказал, что за каждым из ветеранов Беловодского района будет закреплён ответственный. Он выяснит, какая помощь необходима, и вместе с районными ветеранскими организациями будет решать вопросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что между Новосибирской областью и Донбассом развивается сотрудничество.

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