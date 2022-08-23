Сеул, 23 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение численности населения второй год подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства внутренних дел и безопасности страны.

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Согласно опубликованным данным, на конец 2021 года население Южной Кореи составляло 51,63 млн человек, что на 0,37% меньше, по сравнению с 2020 годом, когда в стране насчитывалось 51,82 млн человек.

Известно, что из 17 городов особого подчинения и провинций страны увеличение численности населения было зафиксировано только в Инчхоне, Седжоне и на острове Чеджу.

Между тем количество домохозяйств увеличилось на 1,6%, до 23,47 млн. Отмечается, что рост показателя связан с увеличением количества домохозяйств, состоящих из одного человека.

В 2021 году в стране насчитывалось 9,49 млн домохозяйств, состоящих из одного человек, что составляет около 40,3% от общего числа домохозяйств. Отмечается, что 23,9% приходится на домохозяйства, состоящие из двух человек, а 18,7% — на домохозяйства, состоящие из четырех и более человек.