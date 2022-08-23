Киев, , 08:23 — REGNUM Бывший глава партии «Слуга народа» законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ, поставляемый в Европу через территорию б. УССР, после чего перепродавать его в ЕС.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, российские энергоресурсы принадлежат РФ якобы до пересечения границы с ЕС. Таким образом, добавил представитель киевского режима, «газ подпадает под закон о конфискации российских активов».

«Газ, который транспортируется по территории [бывшей УССР], — он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — написал он в соцсетях.

Конфискация российского имущества — это «законная обязанность» киевского режима, заключил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии было принято решение о возобновлении работы угольных электростанций. Ранее эти объекты были закрыты в рамках перехода на «зеленую энергетику».

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