Тбилиси, 23 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Доходы от международного туризма в Грузии в июле достигли $476,1 млн. Об этом сообщает агентство пресс-служба Нацбанка.

ИА REGNUM Туризм

По данным финансового регулятора, данный доход почти на $271 млн больше, чем в июле 2021 года. Кроме того, в прошлом месяце доход был на $80,7 млн больше, чем в июле доковидного 2019 года, рекордного для туризма Грузии.

За семь месяцев 2022 года туристический бизнес принёс доход в размере $1,6 млрд. Это на 220,5% больше, чем в 2021 году, но составляет только 87,4% от дохода за семь месяцев 2019 года.

Сообщается, что страну в июле посетили 790,5 тыс. туристов. Больше всего было туристов из России — 403,9 тыс. Они оставили денег больше остальных — $334,5 млн. На втором месте Белоруссия, из которой приехали 62,7 тыс. человек и потратили $156,2 млн. Из Турции приехало больше туристов — 358,1 тыс., но доход от них составил — $152,7 млн.

Напомним, экономика Грузии сильно зависит от туризма. После объявления пандемии коронавируса работа в этом секторе почти прекратилась, что привело к экономическому кризису в стране и росту безработицы. В 2022 году этот сектор стал приближаться по основным показателям к доковидному периоду.