Манчестер, Великобритания, 23 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в третьем туре чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед»

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, а на 53-й форвард Маркус Рашфорд забил второй гол.

«Ливерпуль» смог отыграть один мяч — на 81-й минуте отличился нападающий Мохамед Салах.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на счету команды три очка. «Ливерпуль» с двумя очками идёт на 16-м месте.