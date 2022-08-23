Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск призвал суд отклонить иск в свой адрес со стороны компании Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов предпринимателя.

Илон Маск JD Lasica

Защита миллиардера указывает на то, что Twitter не привел фактов урона, который якобы был понесен истцом из-за отказа бизнесмена покупать компанию за $44 млрд. В заявлении адвокатов Маска также говорится, что он владеет только менее чем 10% акций организаций, не входит в ее руководство и не имеет влияния.

Юристы отмечают, что в таком положении их подзащитный вряд мог нанести ущерб Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Илон Маск начал публиковать в своих социальных сетях мемы, высмеивающие угрозы со стороны Twitter подать на него в суд за отказ от сделки по покупке компании.

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