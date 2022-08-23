Уфа, , 08:20 — REGNUM Руководителем управления по культуре и искусству города Уфы назначена Айгуль Хасанова. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Назначение Orenburg-gov.ru

Сообщается, что она родилась в селе Старосубхангулово Бурзянского района. Стала выпускницей Башкирского государственного педагогического университета по специальности «Филология».

Отмечается, что она работала в комитетах по молодежной политике и по культуре и искусству администрации Уфы, министерстве молодежной политики и спорта Башкирии, институте развития образования региона, региональном координационном центре движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по Башкирии. Занимала должность начальника отдела этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества министерства культуры Башкирии.

Начальником управления по опеке и попечительству стала Ильнара Сатаева. Ранее она занимала должность замначальника управления по культуре и искусству. Родилась в селе Кармаскалы Башкирии, стала выпускницей Башкирского государственного университета по специальности «Юриспруденция». Работала в региональных министерствах образования и здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в некоторых судах Башкирии произошли кадровые изменения.