Томск, , 08:16 — REGNUM В Томской области просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа составила 1,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Зарплата Прокуратура Калужской области

По сравнению с 1 июля, объём задолженности снизился на 1,9 млн рублей или на 55,9%. Как отмечается, долги по зарплате перед работниками имела томская строительная организация.

«Весь объём просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств у организации. Сумма задолженности на одного работника составила 31,5 тыс. рублей», — отметили в службе статистики.