Томск, 23 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Томской области просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа составила 1,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Прокуратура Калужской области Зарплата

По сравнению с 1 июля, объём задолженности снизился на 1,9 млн рублей или на 55,9%. Как отмечается, долги по зарплате перед работниками имела томская строительная организация.

«Весь объём просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств у организации. Сумма задолженности на одного работника составила 31,5 тыс. рублей», — отметили в службе статистики.