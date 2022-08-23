Москва, , 08:16 — REGNUM Сегодня, 23 августа, сектор нефти старается сохранить спокойствие, но получится ли — большой вопрос. Утром баррель нефти марки Brent подрастает к отметке $97,15, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Нефть ArtseBie

В целом же, сырьевой рынок остается во власти эмоций и избыточных реакций на вполне базовые события.

Так, представители Саудовской Аравии накануне не исключили, что ОПЕК+ вернется к вопросу о снижении параметров добычи, поскольку спотовые цены заметно отличаются от биржевых.

ОПЕК+ в августе завершила сделку, которая длилась два года и была реализована с привлечением работы дипломатов и множеством переговоров на разных уровнях.

Не появлялось четкой информации о том, что сделка может быть возобновлена в том или ином формате. Если рынку и требуется подобного рода регулирование, то уже в другом виде.

Представители США отметили, что соглашение по ядерной сделке между Штатами и Ираном сейчас ближе, чем две недели назад. Это также взбодрило участников торгов и заставила цены двигаться энергичнее.

Россия же наращивает объемы сырьевого экспорта, причем делает ставку на европейских потребителей. Нефтяной морской экспорт вырос до 3,6 млн баррелей в сутки против 2,9 млн баррелей в сутки на прошлой неделе.

На цены может давить фактор сильного доллара — EUR/USD остается ниже отметок паритета. Баррель Brent сегодня способен торговаться в пределах $96-98, WTI — $90-92.

Читайте также: Нефтетрейдеры заняли выжидательную позицию