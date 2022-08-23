* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 08:15 — REGNUM Сотни новых боевиков отправлены в афганскую провинцию Панджшер после того, как лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначил командующего в этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

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Согласно источникам, часть этих сил была отправлена в долину Абдуллахейль в уезде Дара с целью ликвидации или поимки Малика, одного из командиров Фронта национального сопротивления Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.