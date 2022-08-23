Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашии при реализации указа главы республики об обеспечении жильём семей с семью детьми муниципалитеты представили «не соответствующие реальным данные» о количестве таких семей. В муниципальных жилищных списках числились 19 семей, на приобретения жилья для них было выделено 102 млн рублей. Однако в ходе выполнения указа выяснилось, что это «планы с кривизной», так как по факту под данную категорию получателей попадает 31 семья, на что необходимо почти 180 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , данный вопрос был поднят на планёрке в чувашском правительстве.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава Чувашии Олег Николаев, открывая обсуждение, поднял вопрос обеспечения жильём многодетных семей, воспитывающих семь и более детей и состоящих на учёте в качестве нуждающихся. Соответствующий указ был подписан и начал реализовываться в июле 2022 года.

«Вдруг в ходе реализации выявилось, что у нас количество таких семей не 19, а намного больше. В связи с этим нам пришлось вносить изменения в уже принятые нормативные акты и на сегодняшний день есть полная готовность», — сказал руководитель республики.

Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов добавил, что в ходе реализации указа «семьи начали активно приносить документы» — в результате количество получателей возросло с 19 до 31. По его словам, «все цифры вместе с коллегами подбили».

«Цены в сертификатах заложены конкурентные, поэтому с приобретением жилья не должно быть вопросов», — расплывчато заявил министр, не став называть конкретные суммы.

За министра данные привёл Олег Николаев. По его словам, затраты с первоначальных 102 млн рублей возросли до 179 млн рублей — данные средства выделяются за счёт средств федерального гранта, выделенного по итогам 2021 года за эффективную работу органов власти.

«Вот такая работа, которая в итоге не соответствует реальным данным, очень сильно затормаживает процессы. […] Хорошо, что сумма гранта позволяет эти решения реализовать, но может быть по-другому и тогда будут сложности. Такая работа не красит нас», — констатировал глава Чувашии, обращаясь к муниципальным руководителям.

Олег Николаев поручил проанализировать «чистоту и адекватность ведения документов по составлению очерёдности, мерам поддержки»:

«И чтобы мы имели чёткую информацию. Тем более правительство требует от нас пятилетние планы. Если мы пятилетние планы будем иметь с такой кривизной, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы просто на низком уровне будем использовать, скажем так, открывающиеся возможности. И как следствие — упустим эти возможности с точки зрения развития нашей всеми любимой республики. Поэтому прошу критически отнестись ко всем проведённым мероприятиям».

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года указом главы Чувашии расширена категория граждан, которых обеспечат в приоритетном порядке жильём. Если в 2021 году в новые дома переехали семьи с восемью детьми, в 2022 году это коснётся семей с семью детьми.

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