Затраты на жильё для многодетных в Чувашии выросли из-за «кривизны планов»
Чебоксары, 23 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Чувашии при реализации указа главы республики об обеспечении жильём семей с семью детьми муниципалитеты представили «не соответствующие реальным данные» о количестве таких семей. В муниципальных жилищных списках числились 19 семей, на приобретения жилья для них было выделено 102 млн рублей. Однако в ходе выполнения указа выяснилось, что это «планы с кривизной», так как по факту под данную категорию получателей попадает 31 семья, на что необходимо почти 180 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , данный вопрос был поднят на планёрке в чувашском правительстве.
Глава Чувашии Олег Николаев, открывая обсуждение, поднял вопрос обеспечения жильём многодетных семей, воспитывающих семь и более детей и состоящих на учёте в качестве нуждающихся. Соответствующий указ был подписан и начал реализовываться в июле 2022 года.
Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов добавил, что в ходе реализации указа «семьи начали активно приносить документы» — в результате количество получателей возросло с 19 до 31. По его словам, «все цифры вместе с коллегами подбили».
За министра данные привёл Олег Николаев. По его словам, затраты с первоначальных 102 млн рублей возросли до 179 млн рублей — данные средства выделяются за счёт средств федерального гранта, выделенного по итогам 2021 года за эффективную работу органов власти.
Олег Николаев поручил проанализировать «чистоту и адекватность ведения документов по составлению очерёдности, мерам поддержки»:
Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года указом главы Чувашии расширена категория граждан, которых обеспечат в приоритетном порядке жильём. Если в 2021 году в новые дома переехали семьи с восемью детьми, в 2022 году это коснётся семей с семью детьми.