Барнаул, 23 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае с целью реализации задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», намерены ввести льготы по налогу на имущество организаций. Как пояснили в профильном управлении, поправки в закон «О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края», разработанные в комитете по промышленности, предпринимательству и туризму Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андреем Осиповым, будут рассмотрены депутатами краевого парламента 25 августа.

Правительство Алтайского края Социальное предпринимательство на Алтае

В соответствии с проектом закона предполагается, что по одному объекту имущества по выбору предпринимателя будет допускаться уменьшение налогооблагаемой площади на 300 квадратных метров. То есть, если площадь объекта меньше этого показателя, предприниматель будет освобожден от уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости, а для остальных размер налога будет рассчитан исходя из кадастровой стоимости площадей, превышающих установленный размер льготы.

По мнению авторов инициативы, налоговые послабления будут касаться таких объектов недвижимости, как офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания, административно-деловые и торговые центры (и помещения в них).

«Принятие этого закона расширит существующий инструментарий поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в наблюдаемых секторах экономики, и станет хорошим стимулом для их дальнейшего развития», — отметил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

«О необходимости введения данной меры поддержки предпринимателей говорили давно, и отрадно, что она наконец вводится», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в АКЗС Александр Молотов.

По его мнению, чтобы инициатива принесла больше пользы, её необходимо доработать:

«Но уже сейчас у предпринимательского сообщества возник ряд вопросов. К примеру, почему налоговый вычет распространяется только на 300 квадратных метров, ведь если мы говорим, среди прочих объектов, об административно-деловых и торговых центров — это вообще ни о чем. Или — почему речь идёт только об одном объекте недвижимости (к примеру, это вопрос задают в Алтайском крайпотребсоюзе — зачастую их магазины являются единственным предприятием торговли в селе и, по сути, выполняют важную социальную функцию, но на них действие закона распространяться не будет)».

Александр Молотов считает, что эффективность данной меры поддержки определится со временем и правоприменительной практикой.

Кроме того, в Алтайском крае по инициативе Андрея Осипова началась реализация проекта «День Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае в муниципальных образованиях», в рамках которого были проведены обучающие семинары для предпринимателей в 11 муниципальных образованиях.

«Количество предпринимательских структур в регионе практически не уменьшилось, в сложных экономических условиях это уже плюс. Более того, в сфере бизнеса 318 тысяч занято жителей края. Радует, что количество самозанятых (то есть людей, которые юридически не являются предпринимателями, но фактически это предприниматели), уже превысило число индивидуальных предпринимателей, у нас их больше 46 тысяч. Люди в основном вышли из тени», — отметил Андрей Осипов.

По его словам, необходима четко налаженная работа по дальнейшему совершенствованию законодательства как на федеральном, так и региональном уровнях, финансовой поддержки, повышению эффективности реализации программ развития МСП, по устранению административных барьеров, ликвидации «теневой» экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения. Он призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.