Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Более 300 документов с грифом «секретно» было обнаружено во время обыска в поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом 22 августа сообщает The New York Times (NYT).

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что 150 документов были переданы Трампом в январе Национальному управлению архивов и документации США, оставшиеся документы были обнаружены и изъяты во время обыска в начале августа.

По данным NYT, в поместье у Трампа было обнаружено и изъято 26 коробок с материалами, из них 11 комплектов документов под грифом «секретно», а один — с грифом «совершенно секретно».

Отмечается, что расследование ведёт минюст США, на сегодняшний день у представителей ведомства нет уверенности в том, что были восстановлены все материалы, которые экс-президент США забрал, уходя из Белого дома. Официальный представитель ФБР отказался от комментариев по данному делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп попросил суд приостановить изучение изъятых у него в имении документов до назначения специального судебного эксперта.

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