Москва, 23 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Валютный рынок 22 августа был вынужден учитывать в котировках сразу несколько важных новостей, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Первая из них заключается в отказе Национального клирингового центра (НКЦ) принимать доллары США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением с 29 августа.

Это актуально как для валютной секции, так и для фондового и срочного рынка, а также сегмента депозитов и рынка драгметаллов.

В рамках стратегии дедолларизации, принятой сейчас в России, в решении нет ничего удивительного. Но доллар в ответ на информацию резко снижался, однако после выравнял позиции.

Вторая важная новость — это вероятность проведения валютных интервенций в сентябре. Пока еще в теории и в тестовом режиме и только после того, как будут понятны рамки нового бюджетного правила.

Но рынок уже дорисовал себе детали и успел среагировать на них укреплением позиций доллара и небольшим снижением курса рубля.

Сейчас нет понимания ни объемов, ни валюты, ни источника поступления средств — все-таки основная часть золотовалютных резервов заморожена, и здесь ничего не изменилось. Стоит дождаться деталей, прежде чем делать далеко идущие выводы.

Доллар США сегодня, 23 августа, имеет шансы оставаться в коридоре 59,50–60,50 руб., евро будет двигаться в рамках 59,00–60,00 руб.

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