* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 23 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер пикап «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвался на мине в местности Муллахейль уезда Руха. Об этом сообщает газета «8 Собх».

geralt Взрыв

Источники добавляют, что в результате взрыва талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери, но их точное количество пока не известно.

После взрыва радикалы арестовали в районе инцидента нескольких молодых людей. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

Днём ранее на мине, заложенной бойцами Фронта национального сопротивления Афганистана, подорвались два пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт сообщил, что в результате этого взрыва семь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё пятеро ранены.