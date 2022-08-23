Шагонар, Тыва, 23 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В тувинском городе Шагонар появится Парк кочевников Центра Азии. Он расположится вокруг скульптуры Воина степи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Проект Парка кочевников в Шагонаре, Тува

Как отмечается, проект парка стал победителем конкурса в рамках Всероссийского форума «Среда для жизни: свой дом». На его реализацию город получит из федерального бюджета 70 млн рублей.

«В парке появится освещение, дорожки выложат тротуарной плиткой. Будет обустроена зона для проведения массовых мероприятий, юрточная зона, место для проведения бракосочетаний. Кроме того, появятся амфитеатр, детская и спортивная площадки», — отметили в правительстве.

Как отмечается, аналогичный конкурс в 2021 году выиграл проект города Туран. На полученные средства в настоящее время здесь обустраивается Парк первых русских переселенцев.