Калат, Афганистан, , 08:07 — REGNUM Представители органов здравоохранения афганской провинции Забуль сообщили, что в уезде Адхар от холеры умерли два человека, пишет газета «8 Собх».

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

По их словам, в уезд Адхар были отправлены медицинские бригады для принятия необходимых мер по предотвращению распространения холеры.

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Следует отметить, что сотни человек заразились холерой в уездах Шахджой, Аргандаб, Мизан и Адхар провинции Забуль.