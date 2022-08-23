Пекин, 23 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Китайская ракета-носитель Kuaizhou-1A 23 августа успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник Chuangxin-16 академии наук КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спутники

Запуск был произведён с космодрома Сичан в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе страны, в 10:36 по местному времени (05:36 мск). В заданное временя спутник успешно вышел на запланированную орбиту. Для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A это уже 16-й запуск.

Спутник Chuangxin-16, созданный китайскими учёными, планируется использовать для проведения различных научных экспериментов и проверки новых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, семейство ракет-носителей «Чанчжэн», основной парк ракет-носителей Китая, установило новый рекорд по успешному запуску подряд после запуска 20 августа «Чанчжэн-2D» с серией спутников «Яогань 35-04».