Курган, 23 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», руководитель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин ознакомился с туристическим потенциалом города Далматово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин

В экскурсии по Далматово го сопровождал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Зауралья Вадимом Шумковым. Сергей Степашин посетил в Далматово современный спортивно-рекреационный парк «Берёзовая роща», Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь, обновлённые сквер Победы и стадион.

Сегодня, 23 сентября, Сергей Степашин примет участие в православном фестивале «Батуринская святыня» в селе Батурино Шадринского района, посвящённый 205-й годовщине со дня рождения архимандрита, учёного, археолога, историка, дипломата, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме Антонина (Андрея Капустина).

Завтра, 24 августа, Степашин и Шумков обсудят развитие жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, крупные проекты, которые планируется реализовать в Кургане.

Отметим, что в Курганской области с рабочей поездкой Сергей Степашин был ранее в 2017 году вместе с патриархом Кириллом на праздновании 200-летия архимандрита Антонина.