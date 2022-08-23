Екатеринбург, , 08:22 — REGNUM В Екатеринбурге утвердили проекты реконструкции улицы Кирова, площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Проекты предполагают реконструкцию трамвайного кольца возле ДК ВИЗ. На улице Кирова проложат 1 км трамвайного полотна и оборудуют велодорожки. Предполагается, что здесь также появится диспетчерская и новые остановочные пункты.

Улучшения также коснуться площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда. Здесь установят скамейки, урны и прочие малые архитектурные формы.