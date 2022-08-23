Орск, Оренбургская область, , 08:03 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области ликвидировали крупный природный пожар. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Природный пожар в Орске 56. mchs. gov.ru

Напомним, сухая трава и камыш загорелись днём 22 августа. Жара и ветер способствовали быстрому распространению огня. Пожарным пришлось наращивать силы. На месте работал пожарный поезд, помощь оказывали местные предприятия.

Огонь все же перекинулся на жилые дома. Ландшафтный пожар в районе улицы Борисоглебская частично затронул четыре здания (частично кровлю, облицовку, ограждения). Но пламя в этом направлении смогли вовремя ликвидировать. Жилые дома остались целыми. Пожар удалось локализовать в 18:08 по местному времени (16:08 мск). По предварительным данным, площадь пройденная огнём составила 50 гектаров.

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