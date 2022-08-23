Банда-Ачех, Индонезия, , 08:02 — REGNUM Заместитель посла России в Индонезии Вероника Новосельцева посетила провинцию Ачех по приглашению местного правительства по случаю празднования 77-й годовщины независимости Индонезии и 17-й годовщины подписания Хельсинкского меморандума о взаимопонимании, сообщает российское посольство в Индонезии.

Ачех. Индонезия U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle

Вероника Новосельцева встретилась с губернатором провинции Ачех. В ходе визита российский дипломат почтила память погибших во время сильного цунами в Ачех минутой молчания.

Вероника Новосельцева также посетила Большую мечеть Байтуррахман, увидела красивые места в горах и на пляжах провинции Ачех, отведала ачехские деликатесы.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь совета безопасности России Николай Патрушев проведет видеоконференцию со своими коллегами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и АСЕАН обсудят вопросы безопасности