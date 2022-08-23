Мелитополь, Бывш. УССР, , 08:01 — REGNUM Власти Запорожской области готовы предоставить экспертам ООН все материалы, доказывающие факты обстрелов атомной электростанции со стороны киевских нацистов, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Вся доказательная база нами собрана и может быть в незамедлительном порядке направлена в ООН. Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов добавил, что власти региона готовы предоставить и данные о видах вооружений, с помощью которых киевские боевики ведут обстрелы Запорожской АЭС, а также итоги баллистических экспертиз. Кроме того, в ООН могут предоставить и осколки боеприпасов, которыми обстреливалась станция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России выразил готовность согласовать логистику поездки миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, российская сторона направит свои предложения уже в ближайшее время.

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