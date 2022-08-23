Якутск, 23 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В столице Якутии по решению главы города произошли кадровые перестановки. О переменах написал 23 августа в своём телеграм-канале мэр Якутска Евгений Григорьев.

Nvkz-chess.ru Перестановки

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Должность первого заместителя руководителя администрации республиканской столицы покинул Алексей Корнилов, он сменил работу. Его место занял ранее работавший заместителем главы по экономике и финансам Георгий Гаврильев.

Место замглавы по строительству получил Антон Алексеенко, по вопросам развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства — Владимир Аржаков.

«Принял ряд кадровых решений», — прокомментировал эти перестановки мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава Якутии Айсен Николаев назначил двух заместителей министерства по культуре и спорту региона. Должности получили Александр Бугаев и Гаврил Мохначевский.